Draamasari Õnne 13 20 (Eesti 2013)

Mare ja Tiina päev algab küll teravusi vahetades, kuid pikapeale selgub, et omasid peab ikka hoidma. Uuevarikul saavad Annemai ja Riks lõpuks ka omavahel maailma asju arutada, küll on aga nende jaoks üllatus, kui selgub, et nad ootamatult vaid kahekesi ongi. Ukut külastab Maige, kes endise linnapea õnneks seekord ei tahagi poliitikast rääkida. Evelini uude elamisse leiab tee Henry Ahven. Kuigi Evelini häirib mehe kindlameelsus ja otsekohesus, leiab naine siiski, et neil on nii mõndagi ühist. Henry loomulikult sellele vastu ei vaidle.