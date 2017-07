Draamasari Õnne 13 24 (Eesti 2016)

Harry Ahven on reisilt tagasi ja kohtab oma rõõmuks esimesena Evelini. Krissul on suur mure, sest ta ei suuda otsustada, kellele oma püss jätta. Laine otsustab, et Roccot peab nendest asjadest eemale hoidma. Ülu pakub Jürkale ja Leilile seeni müügiks.