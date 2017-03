Õnne 13 (Foto: Ülo Josing / ERR)

Draamasari Õnne 13 20 (Eesti 2013)

Alma ja Mare vahel tuleb ette küll keerulisi olukordi, kuid siiski hoiavad naised alati kokku. Uuevariku noor peremees on Rootsimaalt tagasi, kuid kõik pole loomulikult nii helge ja kaunis, kui algselt plaaniti. Annemail ja Riksil on selle kohta ka oma arvamus. Georg ja Are on viinud Martini lasteaiakaaslase sünnipäevale ja nagu selgub, pole see napp lapsetu aeg sugugi kasutu. Sander-Eero tuleb aga kohtuma Oliver-Steniga, keda ta siiski kodust eest ei leia. Küll aga on Maige valmis temaga mõtteid vahetama.