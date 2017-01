Ülo julgeb üle pika aja oma jala üle Alma koduläve tõsta, kaasas mitu hilinenud kingitust. Ursula ootamatu kodumaale saabumine ei tee sedapuhku isale kuigi palju rõõmu. Tütar on taas otsekui musta auku kukkunud. Ja vähe sellest, ta räägib enda minevikust midagi, mida Uku poleks iialgi kuulda tahtnud. Täditütarde Are ja Saara vahel on tekkinud pinged. Värske linnapea püüab Allan Petersoniga töökaupa teha.