Draamasari Õnne 13 23 (Eesti 2015)

Sonja kutsub Saara endale toeks, kui Sander-Eero lõpuks tema juurde filmi vaatama läheb. Riks ei saa Intsu pärast rahu ja Ülu püüab talle tulevikku ennustada. Alma aitab Martinit hoida, kuni Are uut töökohta otsib. Evelin on oma tulevaste pulmade pärast nii õnnelik, et püüab seda välja elada nii Krissu kui ka Laine peal.