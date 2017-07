Draamasari Õnne 13 23 (Eesti 2015)

Are läheb Vissi majja õigust nõudma, aga kohtab seal hoopis Annelit. Saara paneb Sonja fakti ette, et midagi peab temagi oma elus muutma. Allan tahab minna Priidu juurde tööle, aga Priidul on juba uued plaanid. Aino saab teada, et Irise abielumehest kaaslane on temaga halvasti käitunud.