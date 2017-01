Kui Maige Karjus märkab, et tema poeg ja Merilin ennast neiu sünnikanti reisile sätivad, teeb naine ainuvõimaliku järelduse, et tegu on kosjasõiduga. Allanil on hea meel, et tal jätkus mehemeelt ära öelda ühele tööpakkumisele ja tahab seda Marega tähistada.