Õnne 13 (Foto: Ülo Josing / ERR)

Draamasari Õnne 13 21 (Eesti 2013)

Valimiseelsel perioodil alguse saanud sündmused kipuvad rikkuma Uku Palmi päeva. Siiski ei lase mees ennast kõigutada ja kui külaliste voor tema ukse taga kuidagi lõppeda ei taha, otsustab Uku põgeneda. Alma on mures Allani pärast, kes viimasel ajal kodus end lausa üksikuna tunneb. Samas ei jää Alma kogenud silma eest varju ka rünnakud Uku Palmi korterisse. Sander-Eero, kes tegelikult endise linnapea elu keeruliseks tegi, on aga raskes olukorras. Priit viib lõpule oma poolelijäänud meheteo. Sedakorda on Sonjast isegi abi.