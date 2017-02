Draamasari Õnne 13 20 (Eesti 2012)

Alma ja Maria vahel tekib hotellibaaris ühe pillatud sõna pärast ootamatult terav mõttevahetus, mis õnneks siiski päris konfliktiks ei paisu. See veel puuduks, et Morna elu tumestaksid keerulised rahvussuhted! Uuevariku Intsust on saanud nii põhjalik maamees, et ta otsustab - kui juba taluperemees, siis peab seda asja ka natuke õppima. Riks ja Annemai peavad aga enamasti kahekesi peremajas toime tulema. Jürka toob Ahvena käsutusse paar kotti kartuleid, et vaeste supiköögist võiks ka pudruköök saada.