Draamasari Õnne 13 21 (Eesti 2013)

Lainet häirib jätkuvalt Kristjani vaikimine ja kuigi omaarust suudab ta seda Evelini eest varjata, toob ema käitumine tütre näole muheluse. Margna on taas Mornas liikumas. Vaapole see muidugi ei meeldi ja ta otsustab omal moel tegutsema asuda. Tiina aga elab oma elu edasi. Saatuslikul moel satub Margna Morna-seikluste osaliseks ka Are. Ahven on hädas valetamise ja Irisega, kuid see on alles algus, keerulisemad päevad seisavad mehel veel ees.