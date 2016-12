Alma näeb aknast, kuidas kodu poole kõndiv Uku Palm keset tänavat ihuüksinda tantsu lööb. Tal ei jää muud üle kui minna uurima, kas auväärne naaber äkki peast segi pole läinud. Isand Viss trehvab pubis konutavat Põtra ja teeb talle ootamatu ettepaneku. Uuevarikul selgub, et Annemai ja Riksi suhted on siiani veel vägagi haprad. Oliver Stenil on oma Merilinile kaks uudist: üks hea ja teine halb. Kuid imelikul kombel kõlavad mõlemad täpselt ühtemoodi...