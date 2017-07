Draamasari Õnne 13 24 (Eesti 2016)

Marel on Janele ja Almale nii häid uudiseid, et keegi ei suuda rahulikuks jääda. Krissu tahab paluda Jürkalt, et see Lainele tema saladusest midagi ei räägiks, aga Leili ei anna puhtalt pääsemisele eriti lootust. Oliver-Sten ja Margna püüavad tööjutte rääkida, kuid Tiinal on oma kasu mängus. Annemai külastab Anu ja beebit.