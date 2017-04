Draamasari Õnne 13 21 (Eesti 2014)

Ülol on süda suurt muret täis, et mis sest maailmast saab. Annemai püüab teda küll tohterdada, kuid tundub, et mehe murede jaoks jääb kõigist naisele teadaolevatest ravimitest väheks. Aino tahab, et Harry lõikaks õunapuudel oksad ära, kuid mehele ei paista see mõte sugugi meeldivat. Torim on aga kimpus Sonja ja Morna linnarahva arvamustega. Õnneks päästab teda taas Uku. Mis asju ajab aga Henry vana Vissi juures, võib vaid aimata. Noor Ahven on segadust täis nagu Soodom ja Komorra.