Hotellibaaris mängib number ühte ei keegi muu kui Laine. Just selles rollis leiab aset tema joviaalne taaskohtumine Mariaga. Aga piisab Alma tulekust, et situatsioon muutuks. Merilin on tüdinud kohvrite otsas elamisest, aga vastsel linnapeal Oliver-Stenil pole aega ega oskust uut peavarju otsida. Kahel Ahvenal on mõndagi põnevat, mida omavahel arutada.