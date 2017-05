Draamasari Õnne 13 22 (Eesti 2014)

Uuevarikul on Ülu hammas kangesti valutama hakanud. Samal ajal ajavad talus oma õigust taga nii Anu ja Riks kui ka Ints, nii et haigete ravitsemine jääb jälle Annemai kaela. Saara ja Priidu vahel on endiselt lõhe, millele Saara püüab abi leida suhteteraapiast. Priitu aga "hulluarsti" juurde minemine eriti ei huvita. Ainot üllatab Iris, kes jõuab lõpuks Tallinnast kohale ja toob kaasa nii häid uudiseid kui ka jäiga suhtumise kaotsiläinud Ahvena vastu.