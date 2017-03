Õnne 13 (Foto: Ülo Josing / ERR)

Draamasari Õnne 13 20 (Eesti 2013)

Ursula on taas Mornas ja kuigi ta väidab Ukule, et kõik on "korras nagu norras", aimab isasüda ka sõnade taha. Tiina ajab Margnaga oma asju, kuid nagu elus ikka, on rootsi mehel raske eesti naisega sammu pidada. Saara ja Priidu suhteid varjutab pealtnäha mehe töö, mis koju kaasa kipub tulema, kuid äkki on seal taga veel midagi? Uuevarikul pole Ülol headest ideedest kunagi puudu, neid kipub ta lahkelt jagama perepoeg Intsuga.