Alma on kodus tagasi. Tõsi, sedapuhku on ta Allani poolt läbi astunud, et sõbralikult vestelda, aga paraku pöörab nende jutuajamine üsna ägedaks. Merilin elab sisse Oliver-Steni korteris - ega tal potentsiaalse ämma Maige seltsis see lihtne ole. Oliver-Sten ise on samal ajal Uku pool, sest tema ei tea enam, kuidas üks õige linnapea peab olema ja käituma.