Mare on ähmis ja õnnetu, ega saa ise ka aru, mis temaga on juhtunud. Võtab aega, enne kui ta suudab maalt tulnud Allanile selgitada, millise tembuga ta hakkama sai. Allani reaktsioon on algul loomulik, pärast aga ootamatu. Georg on viivuks Mornasse põiganud, et oma eluummikut Are juures välja elada. Priit ja Saara elavad nüüd koos ning proovivad elu argipoolega hakkama saada.