Alma askeldab parajasti Jaanuse majas, kui sinna ilmub Einar. Nende viimasest kohtumisest on palju aega möödas. Sündmusesse sekkub ka Laine. Morna hotelli põikab mees minevikust - endine pankur Raul Ollene - Merilini jaoks on see enam kui ebameeldiv elamus. Vallavanem Raivo Tiik peab vajalikuks kiusata endist aatekaaslast Oliver-Steni, kes nüüd täidab taas linnapea kohuseid.