Draamasari Õnne 13 23 (Eesti 2015)

Are ja Georg tegelevad ärajäänud pulmade viimaste asjaajamistega. Nende kodune õhkkond on väga vaenulik ja seda näeb pealt ka Martin. Annemai suhtleb siiani linna kolinud Intsuga, aga Riks ei taha teda reetnud pojast midagi teada. Jaanus aga on tagasi Soome tööle läinud ja kui ta Almale purjus peaga vahele jääb, tuleb sellest ainult pahandus. Merilinis on jälle süttinud lootus rasedaks jääda, aga ta ei taha sellest veel Oliver-Stenile rääkida.