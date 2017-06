Draamasari Õnne 13 22 (Eesti 2015)

Aino on linnas Irisel külas ja peab oma suureks pettumuseks tunnistama, et tütre suhted abielumehest õppejõuga pole grammigi jahenenud. Henry püüab Harry Ahvenat veenda, et suveperioodiks on tarvis palgata ujumistreener. Laine kohtab turul Jürkat ja ei jõua ära imestada mehe uue kaubavaliku üle. Janele tehakse pakkumine minna tagasi Iirimaale. Mare ahastab oma käsikirja üle, mille tema katkine arvuti hävitas.