Draamasari Õnne 13 23 (Eesti 2015)

Evelin on mõlema Ahvena mehe suhtes juba perenaise rolli sisse võtnud. Priit räägib kogemata Saarale oma kahtlustest Allani suhtes. Seepeale selgub, et Allan ei ole nende kunagist mõõduvõtmist sugugi veel unustanud. Margnal on hinge peal see, et teda Mornas siiani omaks ei peeta ja ta püüab koos Tiinaga selgusele saada, kuidas muututakse õigeks eestlaseks. Are üritab Vissi käest mingisugustki õiglust välja nõuda, aga Anneli ei anna talle hetkekski rahu.