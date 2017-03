Õnne 13 (Foto: Ülo Josing / ERR)

Draamasari Õnne 13 20 (Eesti 2013)

Allan ja Mare on hädas Jaanusega, kes tahab Vissi juurest lahkuda. Neid ei häirigi niivõrd see, et poeg kindla palga pealt tahab ära tulla, vaid pigem tema edasised plaanid. Ahven tunneb endas soovi midagi oma kätega ära teha, kuid Aino suhtub mehe ettevõtmistesse teatava ettevaatusega. Georg trehvab Morna tänaval täiesti juhuslikult Eveliniga. Oliver-Steni ja Sander-Eero kohtumisel selgub aga noore linnapea jaoks kummaline tõde - poliitikas võib eesmärgiks olla ka poliitika ise.