Draamasari Õnne 13 20 (Eesti 2013)

Georg tutvustab Aret oma uute plaanidega. Kuigi Arele need alguses ei tundu väga tõsiseltvõetavad, peab ta siiski möönma, et midagi neis Georgi mõtetes siiski on. Saara otsustab oma elu muuta. Priit polegi sellele vastu, kui saab kinnituse, et teda ennast Saara elus siiski ära ei muudeta. Vana Ahven võetakse poja Henry poolt pihtide vahele, sest viimasele ei meeldi isa mõningad tegevused. Ülo on kutsunud Jüri Kergese endaga kohvikusse plaani pidama. Loomulikult kaasatakse sellesse ka Sonja.