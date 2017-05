Draamasari Õnne 13 22 (Eesti 2014)

Jaanus on hädas oma ehitusfirma uue töölise Allaniga. Nõu saab ta loomulikult Marelt, kel on olemas valem iga mehega rääkimiseks. Laine avastab enda jaoks tervislikud eluviisid ja suudab nendega Kristjani päris meeleheitele viia. Aga ega tal endalgi kerge ei ole. Priit on valmis oma elus uut peatükki alustama ja võtab ka Uku Palmi kampa. Arel on aga tegemist, et Georgi suuri plaane nende poja suhtes veidigi vaigistada.