Üle hulga aja kohtuvad tänaval kaks lapsevankritega noort ema - Jane ja Katrin. Neil on, millest rääkida ja muljeid vahetada. Neljakesi (lapsed ju ka) siirdutakse kohvikusse. Aino tuleb Ahvena käest tõtt ja õigust nõudma: kas Jumal siis on olemas või pole teda mitte? Saaral on tõelist detektiivisädet - või siis vähemalt loogilist mõtlemist.