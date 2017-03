Õnne 13 (Foto: Ülo Josing / ERR)

Draamasari Õnne 13 20 (Eesti 2013)

Ukule saabub külaline, keda ta küll südames alati ootab, kuid kelle tulek siiski üllatab. Alma peab Allanile selgeks tegema, et ta ei abiellu mitte kellegagi. Are ja Georgi peres esitab väike Martin jahmatavaid küsimusi - lapsesuu jääb ikka lapsesuuks. Priit on langemas komplekside küüsi, kuid õnneks on tema kõrval Saara, kes teda ikka reaalsuse pisimuredega lohutada oskab.