Draamasari Õnne 13 23 (Eesti 2015)

Saara ja Priit on avastanud enda jaoks loodusrüpes elamise võlud. Jaanus on Soomest kodus, Janega ootavad teda ees ainult pahandused. Mare püüab küll olukorda poja kodus parandada, aga ega see kerge ei ole. Uuevariku sulased Ülu ja Sander-Eero püüavad koos Krissuga pagulastest sotti saada. Are saab tööl väga halva uudise ja Alma püüab talle vähegi nõu anda.