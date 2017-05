Draamasari Õnne 13 22 (Eesti 2014)

Uuevariku uued naabrid põhjustavad Riksile ja Annemaile tõsist peavalu. Kaalutakse erinevaid plaane ja otsustatakse, et kõige targem nõuandja on nende oma laudas. Mare kuuleb Allanilt murettekitavaid uudiseid. Saara leiab Ameerikasse põgenenud Ursula kirja ja peab Priidu vabandustest hoolimata otsustama, mida edasi teha. Mornasse on tagasi jõudnud Sander-Eero, kes püüab Sonjale muljet avaldada, aga jääb hoopis tema tänuvõlglaseks.