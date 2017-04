Õnne 13 (Foto: Ülo Josing / ERR)

Draamasari Õnne 13 21 (Eesti 2013)

Almal on toimekas päev. Kõigepealt peab ta Janel silma peal pidama, et too ikka oma peagi Soomest saabuvale mehele korraliku supi keedaks. Seejärel on ta hädas Marega, kes pole pärast avariid veel oma endist füüsilist vormi leidnud. Georgi ajavad hulluks jõulud, mis isegi veel paistmas pole. Samas on tal enda arvates ka positiivne uudis Arele. Naine ise muidugi päris nii ei arva. Oliver-Sten on hädas jälle uue linnapeaga. Õnneks rahustab Uku Palm noore mehe maha.