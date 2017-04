Draamasari Õnne 13 21 (Eesti 2013)

Laine läheb Evelini juurde uurima, et mis hulle jutte Kristjan tema tütre kohta räägib. Kummalisel kombel rahustavad tõeks osutuvad kuuldused vana naise maha. Evelin on omakorda hädas maksmata arvete ja Henryga. Uuevarikul püüab Annemai abikaasa suviseid lubadusi. Viimases hädas ei jää Riksil muud üle, kui pageda Ülu juurde nõu otsima. Ülu on aga vana rahu ise - tema aeda külvavad aastad vaid rahu ja tarkust.