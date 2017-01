Vaikses Mornas leiab aset jutuväärne sündmus - Alma on murdnud auklikul tänaval jalaluu, lisaks veel põlvevigastus. Haiglast koju saanuna on ta nüüd hädas külaliste ja kaasatundjatega. Pojapoeg Jaanus näitab koolivennast linnapeale lausa sentimeetri täpsusega, kus see õnnetus juhtus. Linnapeal on üldse raske päev - kabinetti astub tema intelligentne ema Maige Karjus, kaasas soe lõunasöök.