Alma püüab viimases hädas Maret enda poolele meelitada. Allanist on Leili suureks rõõmuks saanud tõeline viinaärimees. Are ja Georg on jälle olukorras, kus nende vahel hägustuvad igasugused seatud piirid. Oliver-Sten saab Merilinilt suure uudise.