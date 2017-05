Õnne 13 (Foto: Ülo Josing / ERR)

Draamasari Õnne 13 21 (Eesti 2014)

Mare kohtub tööl ühe mehega, kes saadab Almale kingituse. Allanil on toimuva suhtes oma seisukoht. Evelini juures saavad lõpuks kokku Henry ja Annabel. Maige on otsustanud Oliver-Steni ja Merilini inspireerida, siiski on ta plaan määratud paremaid aegu ootama. Torim kohtub Georgiga, kes õpetab teda kohtu tarvis sõnu valima.