Draamasari Õnne 13 21 (Eesti 2014)

Mare ja Allan on saanud lõpuks auto ostetud, kuid see pole ainus, mis Mare meele rõõmsaks teeb. Koos Tiinaga tähistavad nad uue kohviku edu. Are ja Georgi suhted liiguvad samuti oma rada. Nagu kiuste satub see taas Sonja olema, kes Georgi suust mõned alateadlikud otsused välja kisub. Arele ja Sonjale teeb mehe kõhevilolek vaid nalja. Uuevarikul ahvatleb Annemai Riksi suusatama, kuid nagu ikka, mehed jäävad meesteks. Jaanus aga püüab Jane pähe panna mõtet tulevikust, mis naisele siiski ihaldusväärne ei tundu.