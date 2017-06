Õnne 13 (Foto: Ülo Josing / ERR)

Draamasari Õnne 13 22 (Eesti 2015)

Aino saab teada, et Iris on jälle oma õppejõuga suhteid soojendanud. Oliver-Sten kutsub Sander-Eero enda juurde. Allan püüab Marele seletada, miks tal enam kingitud käekella ei ole. Sonja, Are ja Alma üritavad hooletute klientide segadust klaarida.