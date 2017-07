Õnne 13 (Foto: Ülo Josing / ERR)

Draamasari Õnne 13 23 (Eesti 2015)

Jaanus on ootamatult Soomest vaid üheks õhtuks koju tulnud ja suudab Janele suure üllatuse teha. Ints saab teada, et tema kevadine kiirlaen on uuesti pinnale tõusnud, aga Anu eest püüab ta seda kõigest väest varjata. Mare on Margna enda juurde koju kutsunud, aga ta ei saa oma raamatu kohta sugugi soovitud tagasisidet ja tagatipuks ei ole Allanile selline külaline üldse meelejärele. Merilin tunneb, et Oliver-Sten püüab teda liialt poputada ja kõige taga on järjekordselt Maige.