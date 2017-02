Jõulupühade hakul ilmub Einar taas oma mõistujuttude ja plaanidega Alma poole. Need ajavad Alma närviliseks ja sekka veel Mare temp, kes neid kaht üle ukse pildistab Uku astub naabri juurde sisse, et Georgiga lähemalt tuttavaks saada. Priidul ja Saaral on taas külas väike Britt.