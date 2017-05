Õnne 13 (Foto: Ülo Josing / ERR)

Draamasari Õnne 13 21 (Eesti 2014)

Georgil on väga mehelik plaan, mis ei taha kuidagi õnnestuda. Selles on oma osa mängida nii Sonjal kui ka Arel. Aga kõige olulisem on ju hea tahe. Alma satub Jaanuse juurde, et teda nüüd omakorda Jane plaanidega kohandama hakata, kuid nagu selgub, on Jaanusel ka endal pea otsas. Henry satub väikese murega isa kabinetti, kuid Harry Ahven tõestab, et minevik on mõnikord pöördumatult möödas. Merilin ja Oliver-Sten ootavad aga kurge, kes kuidagi tulla ei taha.