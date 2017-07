Õnne 13 (Foto: Ülo Josing / ERR)

Draamasari Õnne 13 24 (Eesti 2016)

Mare auto läheb Tallinna-Morna maanteel katki ja Margna päästab ta tee äärest nagu tõeline džentelmen. Priit loodab, et Allan oskab teda südameasjades aidata. Intsust on isaks saades uus mees saanud, nii et Riks ja Annemai ainult imestavad. Henry püüab Roccoga rääkida jutte, millest Evelin midagi teada ei tohi.