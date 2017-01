Draamasari Õnne 13 19 (Eesti 2012)

Mornas tundub seekord vaikne päev olevat. Nii vaikne, et mõni muutub rahutuks. Jürka näiteks laseb jalga turuleti tagant ja suundub spaa-kirikusse vana saatusekaaslase Harry Ahvena juurde. Mehed meenutavad vanu ägedaid aegu, mis enam iial tagasi ei tule. Uku Palm on naasnud mesinikust sõbra poolt, kus veetnud terve nädala kevadise looduse rüpes -– isegi mobiiltelefoni on ta seks puhuks välja lülitanud.

Kui ta aga selle viimaks sisse lülitab, kostab kohe Are ärev hääl: ruttu koju, Ursula on Ameerikast välja ilmunud! Ukul jääb vaid nentida, et alles ta hädaldas, et elu on igavaks muutunud.