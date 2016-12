Kes oleks arvanud, et vanad vimmamehed (eks ikka Laine pärast!) Kristjan ja Jürka võivad ootamatult vennastuda? Aga selliseid asju juhtub ja mitte ainult Mornas. Riksile ja Annemaile teevad muret lähenevad pühad, aga ka see, et Uuevariku noorperemees, nende vanem poeg Ints kipub vanapoisiks jääma. Ekslinnapea Uku Palm otsustab proovida kingsepaametit.