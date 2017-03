Draamasari Õnne 13 21 (Eesti 2013)

Uuevarikul valmistutakse kartulivõtuks. Riks on närvis, et Allan ja Mare kuidagi kohale ei taha jõuda. Ülo on aga vana rahu ise. Teda ei suuda rööpast välja lüüa isegi noorperemees Ints oma kummalise probleemiga. Kartulid saavad loomulikult selgi aastal võetud, aga siiski valab päev Uuevariku meepotti oma tõrvatilga. Õnnetused käivad ikka mööda inimesi, mitte kive ja kände. Mornas aga valmistab Saara oma konstaablist kallimat ette suuremateks muutusteks.