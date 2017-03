Draamasari Õnne 13 20 (Eesti 2013)

Laine on koos Kristjaniga Evelini uude Morna elamisse külla tulnud, aga oma üllatuseks avastab Laine, et tütar ei käitu sugugi nii nagu ema lootis. Kristjan suhtub aga asjasse veel kolmandat moodi. Ülo palub Allanilt väikest teenet, aga kuidagi juhtub nii, et meestevahel tekib väikest viisi sportlik moment ja omamoodi võistlusega nende seekordne kokkusaamine ka lõpeb. Henry tuleb Vissile taaskord küpsist tooma, kuid vana mees ei lase oma väärikusel ühe noore ja tahet täis poisikese pärast kaduda. Jüri Kerges satub turul Priiduga juttu vestes piinlikku situatsiooni. Priit oskab siiski kogenud konstaablina asjast auga välja tulla.