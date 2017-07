Draamasari Õnne 13 23 (Eesti 2015)

Are püüab Martinit ja Raimi omavahel tuttavaks teha, kuid kõik ei lähe sugugi nii nagu ta tahaks. Allan ei saa aru, miks Anneli temast enam eriti huvitatud ei ole. Isegi Lainele jääb silma, et Henry on Evelini vastu väga lahke ja vastutulelik. Ints ja Anu püüavad omaette elamisest rõõmu tunda, aga töö leidmisega on neil aina rohkem kiire.