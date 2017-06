Õnne 13 (Foto: Ülo Josing / ERR)

Draamasari Õnne 13 22 (Eesti 2015)

Mare tunneb, et tahab oma eluga midagi ette võtta. Tiina ei ole tema plaanist vaimustunud, sest see puudutab kaudselt ka teda. Maige külastab Oliver-Steni linnavalitsuses ja loeb pojale sõnad peale. Are küsib Almalt nõu, sest tunneb, et ei oska Georgi suhtes otsust vastu võtta. Laine vihastab end oimetuks, kui leiab, et ta ei ole saanud poes soovitud kampaaniakleepse. Krissu peab järjekordselt naise maha rahustama.