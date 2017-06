Draamasari Õnne 13 22 (Eesti 2015)

Henry on valmis suhet Eveliniga uuele tasemele viima, aga Evelin pole pooltki nii agar, kui mees ootaks. Saara on võtnud töölt haiguslehe ja püüab Priidu abiga oma tuju parandada. Merilin käib välja idee, mis võib Sander-Eero tööotsingud lõpetada, aga Oliver-Sten pole eriti lootusrikas. Riks on puhkuselt tagasi ning Intsu ja Anu poolt ootab teda Uuevarikul ebameeldiv üllatus.