Õnne 13 (Foto: Ülo Josing / ERR)

Draamasari Õnne 13 20 (Eesti 2013)

Kristjan on haige ja Laine asub teda omal aktiivsel moel põetama. Küll Laine juba teab, kuidas parem hakkab! Ka Tiina juurde tööle läinud Mare on juba haigestunud ja tekkinud keerulises olukorras tuleb Tiinale abikäsi sealt, kust ta esimesel hetkel seda isegi oodata ei oska. Are ja Saara kohtumisest selgub nii mõndagi, mis Saarat tegelikult vaevata võiks. Aino juurde satub külla tütar Iris, kes ajab ema oma pärimisega kõhevile.