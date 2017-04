Draamasari Õnne 13 21 (Eesti 2014)

Oliver-Sten püüab ema oma kaasa Merilini suhtes distantsi hoidma õpetada, kuid kui ema õppust ei võta, ajab Merilin ise asjad korda. Evelin külastab Vissi ja kurdab talle oma igavat elu. Vissile tundub see isegi meeldivat. Jürkal on turu peal probleeme kartulikottidega, mis ise rändama kipuvad. Torim käib sündmuspaigal ja teeb asjast oma järelduse. Uuevarikul aga valmistub Ints Mornasse sõitma. Annemais tekitab see teatavaid kahtlusi ja ootusi.