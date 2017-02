Einar tuleb seekord Alma juures välja tõestusega, kui palju on maailmas kõrges eas abiellunuid ja jätab teema lahtiseks nagu kolm punkti lause lõppu. Rahu pole saabunud ka Uuevarikule. Annemai ütleb koguni, et nad mõlemad on selle talu ja lehmakarja külge otsekui kinni köidetud. Evelin astub kinnisvaramaailma, aga esialgu tundub tema esimene objekt kõige koledama urkana.